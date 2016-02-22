Стали известны компании, которые хотят экспортировать электроэнергию в Молдову и Беларусь

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в ходе аукциона продала пяти компаниям доступ к межгосударственным линиям электропередачи мощностью 674 МВт для экспорта электроэнергии в марте, говорится в сообщении «Укрэнерго».

Согласно сообщению, «Укрэнерго» продала большую часть указанной мощности для экспорта электроэнергии в направлении «Остров Бурштынской ТЭС» – энергосистемы Словакии, Венгрии и Румынии», а также в направлении Польши. Кроме этого, 70 МВт мощности было продано в направлении Молдовы и Беларуси.

В частности, компания «ДТЭК Павлоградуголь», входящая в структуру энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова, приобрела 511 МВт для экспорта электроэнергии в ЕС.

Энергогенерирующая компания «Донбассэнерго» приобрела 30 МВт мощностей для экспорта электроэнергии в ЕС, 30 МВт – для экспорта электроэнергии в Молдову и 30 МВт – в Беларусь.

«ЭРУ Трейдинг» (занимается импортом газа из ЕС) приобрела 10 МВт для экспорта электроэнергии в ЕС и 10 МВт – для экспорта электроэнергии в Беларусь.

«Глобал Энерджи» приобрела 20 МВт для экспорта электроэнергии в ЕС, и компания «ТЭК» приобрела 33 МВт также для экспорта электроэнергии в ЕС.

Читайте такжеВ Минэнергоугля назвали сроки возобновления экспорта электроэнергии в Беларусь и Молдову

Как сообщал УНИАН, Украина за 2015 год сократила валютную выручку от экспорта электроэнергии в 3,2 раза по сравнению с предыдущим годом – до 150,1 млн долл. с 487,2 млн долл.

НЭК «Укрэнерго» осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.