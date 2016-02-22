Международное энергетическое агентство ждет роста цен на нефть в 2017 году

Постепенное возвращение в прежнее русло ситуации на мировом нефтяном рынке и восстановление баланса между производством и спросом на нефть начнется в 2017 году.

Такой прогноз содержится в докладе, опубликованном Международным энергетическом агентством (МЭА), сообщает ТАСС.

"В 2017 году произойдет выравнивание между производством и спросом на нефть", - считают в МЭА. Тогда же начнется и рост цен на нефть. Однако процесс будет не быстрый, предупреждают эксперты: следует учитывать фактор уже накопленных запасов углеводородов.

Впрочем, в МЭА не исключают, что механизм роста стоимости барреля нефти может быть задействован еще раньше. "Это может произойти, например, в результате непредвиденных геополитических потрясений", - поясняют в агентстве.

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Тем временем, в перспективе ближайших пяти лет - до 2021 года - средний показатель спроса на нефть вырастет на 1,2 млн барреля в сутки. "Как и в предыдущие годы рост будет обеспечен главным образом за счет не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) стран Азии, где объемы потребления возрастут с 23,7 млн баррелей в сутки (2015) до 28,9 млн баррелей в сутки (2021)", - отмечается в докладе МЭА.