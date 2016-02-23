ОПЕК призвала США к диалогу по заморозке добычи нефти

ОПЕК призывает США к диалогу по заморозке уровня добычи нефти, об этом в ходе CERAWeek заявил генсекретарь картеля Абдалла Салем Эль-Бадри, передает РИА Новости.

"Я разговариваю с ЕС. Я говорю с русскими. Я разговариваю с китайцами, я говорю почти со всеми кроме США, все, чего я хочу, это диалога", — сказал он. Однако уточнил, что эти переговоры не должны противоречить антимонопольному законодательству США.

Читайте такжеИран отказался замораживать объемы добычи нефти

Согласно прогнозу Energy Intelligent Group, США в 2016 году будут больше всех остальных стран наращивать добычу нефти. Доля в общем объёме роста среди стран не входящих в ОПЕК 60% или 500 тысяч тонн ежедневно. Таким образом, договоренности с Соединёнными Штатами могли бы стабилизировать рынок, на котором наблюдается острый переизбыток нефти.

Однако, ранее эксперты в области законодательства США отмечали, что диалог с ОПЕК невозможен, поскольку Минэнерго страны не имеет законных оснований влиять на уровень добычи нефти частных производителей.

Конгресс США в декабре снял эмбарго на экспорт нефти, действовавший с 1975 года. Ранее, комментируя снятие эмбарго, сенатор от Северной Дакоты Хайди Хайткамп заявила, что она сторонник свободного рынка, и США будут конкурировать с Саудовской Аравией, РФ и другими производителями.

Читайте такжеМеждународное энергетическое агентство ждет роста цен на нефть в 2017 году

На прошлой неделе по итогам встречи в Дохе между министром энергетики РФ Александром Новаком и представителями Саудовской Аравии, Венесуэлы и Катара была достигнута договоренность о готовности сохранить добычу нефти в среднем в 2016 году на уровне января текущего года, если другие производители присоединятся к такой инициативе.