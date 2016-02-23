Цены на нефть снижаются после роста накануне

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются, об этом свидетельствуют данные торгов.

Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на 1,35%, до $32,94 за баррель, пишет Gazeta.ru.

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На лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле упали на 0,44%, до $34,25 за баррель.