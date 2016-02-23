Генсек ОПЕК: нефть не подорожает выше $60 из-за фрекинга в США

Активная добыча энергоресурсов методом фрекинга (гидравлического разрыва пласта, ГРП) в США помешает стоимости нефти вырасти выше уровня $60 за баррель.

Такое мнение выразил генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Абдалла аль-Бадри во время выступления на ежегодной международной нефтегазовой конференции IHS CERAWeek в американском городе Хьюстон (штат Техас), передает ТАСС.

"Не знаю, как мы будем сосуществовать с этим", - приводит американское агентство Bloomberg слова аль-Бадри относительно добычи сланцевой нефти в США. Генсек ОПЕК указал, что если стоимость нефти на мировых рынках увеличится до $60 за баррель, сразу нарастят добычу американские компании, применяющие метод ГРП.

"При любом повышении стоимости немедленно отреагирует сланцевая отрасль и перекроет все сокращение (объемов добычи)", - добавил он. По словам аль-Бадри, ситуация на нефтяных рынках в настоящее время более сложная, нежели когда-либо прежде. "Если в 2017 или 2018 году цены пойдут вверх, то повышение будет ограничено сланцевой нефтью США, - пояснил он. - Вот чем ситуация отличается на этот раз".

Читайте такжеОПЕК призвала США к диалогу по заморозке добычи нефти

Напомним, в настоящее время ведутся переговоры о возможности заморозки добычи нефти в мире. Так, 16 февраля в Дохе министры нефти Саудовской Аравии, Катара, Венесуэлы, входящие в ОПЕК, и министр энергетики РФ Александр Новак обсудили возможности улучшения ценовой ситуации на нефтяном рынке. По сообщению Минэнерго РФ, стороны выразили готовность сохранить в среднем в 2016 году добычу нефти на уровне января текущего года, если другие страны-производители нефти присоединятся к этой инициативе.