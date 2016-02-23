России пророчат крупнейшее падение добычи нефти среди стран, не входящих в ОПЕК

Крупнейшее падение добычи в ближайшие шесть лет среди стран, добывающих нефть и не входящих в ОПЕК, ожидается в России.

Об этом сообщил гендиректор Международного энергетического агентства (EAI) на CERA WEEK в Хьюстоне Фатих Бирол, передает РИА Новости.

"Крупнейшее падение добычи нефти среди стран, не входящих в ОПЕК, в ближайшие шесть лет ожидается в России в связи с обесцениванием рубля и влиянием санкций", — сказал он в рамках презентации прогноза по развитию нефтяной индустрии.

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Напомним, Международное энергетическое агентство ждет роста цен на нефть в 2017 году.

"В 2017 году произойдет выравнивание между производством и спросом на нефть", - считают в МЭА. Тогда же начнется и рост цен на нефть. Однако процесс будет не быстрый, предупреждают эксперты: следует учитывать фактор уже накопленных запасов углеводородов.

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Тем временем, в перспективе ближайших пяти лет - до 2021 года - средний показатель спроса на нефть вырастет на 1,2 млн барреля в сутки.

"Как и в предыдущие годы рост будет обеспечен главным образом за счет не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) стран Азии, где объемы потребления возрастут с 23,7 млн баррелей в сутки (2015) до 28,9 млн баррелей в сутки (2021)", - отмечается в докладе МЭА.