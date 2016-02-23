У Демчишина советуют забрать "Укргазвыдобування" у "Нафтогаза" - опасаются проигрыша "Газпрому" в суде Стокгольма

Министерство энергетики и угольной промышленности предлагает вывести крупнейшую газодобывающую компанию Украины «Укргазвыдобування» из структуры НАК «Нафтогаз Украины» из-за опасения проигрыша «Газпрому» суда в Стокгольме по пересмотру контракта на транзит российского газа.

Об этом говорится в предложенной Минэнергоугля модели реструктуризации НАК «Нафтогаз Украины».

«Еще одним ключевым аргументом, почему лидер по добыче природного газа Украины, «Укргазвыдобування», не должен остаться в управлении и собственности НАК «Нафтогаз Украины», является отсутствие четкого понимания развития ситуации с рассмотрением иска в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма по пересмотру контрактов с «Газпром» на транзит газа», - говорится в документе министерства.

«В случае, если решение суда будет вынесено не в пользу НАК «Нафтогаз Украины» (в частности, будут присуждены многомиллиардные выплаты), компания рискует потерять ряд активов через соответствующие иски кредиторов на обеспечение выполнения решения арбитража. Речь идет прежде всего о компании «Укргазвыдобування» (рыночная стоимость которой превышает несколько миллиардов долларов США), которая не защищена действующим законодательством запретом приватизации», - отмечается в документе.

Министерство считает, что компания «Укргазвыдобування» должна быть передана «Нафтогазом» в отдельный государственный холдинг под управлением Минэкономразвития, с возможностью последующей продажи иностранному инвестору.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк надеется, что до конца 2016 года Стокгольмский арбитраж примет решения по двум искам к «Газпрому» в пользу НАК «Нафтогаз Украины», который требует от российского газового монополиста 22,7 млрд долл.

По словам премьер-министра, Украина требует от Российской Федерации 14,5 млрд долл. компенсации по контракту от 2009 года купли-продажи российского газа, и 8,2 млрд долл. по контракту на транзит российского газа территорией Украины.

«Газпром» до 9 октября 2016 года должен предоставить в Стокгольмский арбитраж ответ на исковые требования НАК «Нафтогаз Украины», которые украинская энергокомпания подала в 2015 году, стремясь внести изменения в газовые контракты от 2009 года.

В октябре 2014 года «Нафтогаз Украины» обратился в Стокгольмский арбитраж для пересмотра контракта на транзит газа с российским «Газпромом», а также для компенсации средств за недостаточные объемы его прокачки через Украину.

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В июне 2014 года компания «Нафтогаз Украины» также подала иск к российскому газовому монополисту «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма. Кроме пересмотра цены на российское топливо, которая резко возросла со второго квартала 2014 года более чем на треть - до 485 долл. за тыс. кубометров, в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд долл., которые украинская компания переплатила с 2010 года.