Shell подписала контракт на разведку нефти и газа у побережья Болгарии

Компания Royal Dutch Shell подписала контракт сроком на пять лет на разведку нефти и газа в водах Черного моря у побережья Болгарии, сообщает Газета.ru.

Об этом заявила министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова

Уточняется, что Shell планирует вложить средства в разведку блока Силистар 18,6 миллиона евро.

"Процесс может быть весьма долгим и неопределенным. Прежде чем мы начнем разведку, мы получим все необходимые одобрения регуляторов и экологических служб", - заявила вице-президент подразделения Shell по Ближнему Востоку и Северной Африке Эйлин Уилкинсон.

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Ранее сообщалось, что слияние англо-голландской Shell и британской BG открывает новые возможности для сотрудничества объединенной нефтегазовой компании с российским "Газпромом".