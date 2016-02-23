Украина за два года сократила потребление газа на треть (инфографика)

Украина за 2014-2015 годы сократила потребление природного газа по сравнению с 2013 годом на 31%, говорится в сообщении «Нафтогаза».

«Частичное сокращение можно объяснить такими негативными факторами, как падение со стороны промышленности», - говорится в сообщении.

При этом динамику падения потребления газа в других категориях в «Нафтогазе» объяснили более экономным использованием газа.

Так, по данным компании, население за два года сократило потребление газа на 26% (без Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской областей полностью).

За десять лет до того (2004-2013 гг.) население сократило потребление всего на 1%.

«Такие цифры можно объяснить только более экономным использованием газа и тем, что наконец такие слова, как "энергосбережение" и "энергоэффективность", постепенно становятся стилем жизни. И это приближает нас к Европе не хуже безвизового режима», - отметили в «Нафтогазе».

Как сообщал УНИАН, по данным Минэнергоугля, Украина в 2015 году сократила потребление природного газа по сравнению с 2014 годом на 20,9% - до 33,727 млрд куб. м.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в рамках выполнения условий меморандума с ключевым кредитором страны Международным валютным фондом повысила с 1 апреля 2015 года минимальный тариф на газ для населения в 3,3 раза – до 3 600 грн за тысячу кубометров топлива при потреблении до 200 куб. м газа. В период межсезонья – с 1 мая по 30 сентября – стоимость природного газа составит 7 188 грн за тысячу кубометров независимо от объемов потребления.