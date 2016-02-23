Иран хочет в текущем году подписать нефтяных контрактов на $15 миллиардов

Иран в течение ближайшего года может подписать нефтяные контракты на общую сумму 10–15 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Slon.ru со ссылкой на заявление замминистра нефти исламской республики Рокнеддина Джавади.

C какими именно странами могут быть заключены контракты, Джавади не уточнил. Он добавил, что по оценкам экспертов, Иран может увеличить производство углеводородов до 4,7 миллиона баррелей в сутки.

До введения международных санкций Иран добывал 3,6 миллиона баррелей нефти в сутки, а после применения ограничительных мер в 2012 году добыча снизилась до 2,5 миллиона баррелей. Экспорт углеводородов из Ирана из-за санкций сократился с 2,5 миллиона до 1,1 миллиона баррелей в сутки.

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В середине января 2016 года ЕС и США сняли с Ирана санкции. Сразу после этого исламская республика увеличила нефтедобычу на 400 тысяч баррелей в сутки, а в середине февраля отправила первую партию углеводородов в Европу.

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В феврале экспорт иранской нефти возрос до 1,4 миллиона баррелей в сутки, а в марте может подняться до 1,56 миллиона баррелей в сутки. В начале февраля Иран выразил готовность поставлять углеводороды "Роснефти".