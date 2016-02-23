"Укрэнерго" в прошлом году получило 820 миллионов прибыли

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в 2015 году получила 820,4 миллиона гривень чистой прибыли, тогда как по итогам 2014 года компания получила убыток в размере 1,2 миллиарда гривень.

Об этом говорится в финансовых результатах компании, опубликованных на сайте "Укрэнерго".

Согласно отчету, чистый доход "Укрэнерго" в прошлом году увеличился на 75,4% по сравнению с 2014 годом - до 5,433 миллиарда гривень.

Читайте также"Укрэнерго" с начала года увеличила доход до 4,8 миллиарда

Как сообщал УНИАН, 10 февраля министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин сообщил, что крупные госпредприятия энергетического и нефтегазового сектора Украины за 2015 год увеличили чистую прибыль на 16 миллиарда гривень.

По его словам, речь идет о компаниях: "Укртрансгаз", "Укрнафта", "Энергоатом", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", "Укртранснафта" и "Центрэнерго".

Читайте такжеУкраина снизила потребление электроэнергии на 13%

Справка УНИАН. НЭК "Укрэнерго" занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.

В 2015 году компания сократила фактические объемы передачи электроэнергии по магистральным сетям на 7,5% – до 120,1 миллиарда кВт-ч. При этом тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии за отчетный период увеличился по сравнению 2014 годом на 87,3% – до 4,438 копейки за кВт-ч. В то же время капитальные инвестиции "Укрэнерго" выросли на 66,4% - до 1,4 миллиарда гривень.