Украина в прошлом году закупила ядерного топлива на $644 миллиона – Госстат

Украина в 2015 году закупила свежего ядерного топлива для отечественных атомных электростанций на общую сумму 643,6 миллиона долларов, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, в прошлом году для украинских АЭС было закуплено топлива российского производства (компании "ТВЭЛ") на 610,9 миллиона долларов, шведского производства (американско-японской компания Westinghouse) – на 32,7 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Украина в 2014 году закупила ядерного топлива на общую сумму 628,2 миллиона долларов, в частности, из России – на 588,8 миллиона долларов, из Швеции – на 39,3 миллиона долларов.

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Как сообщал УНИАН, в рамках диверсификации источников поставок ядерного топлива для атомных станций Украина планирует в 2016 году приобрести у Westinghouse более трети топлива для АЭС, тогда как в прошлом году почти все топливо поставлялось из России.

В марте 2015 года Южно-Украинская АЭС успешно выполнила загрузку модернизированного топлива ТВС-WR производства Westinghouse на третьем энергоблоке. В апреле ЮУАЭС подключила данный блок к энергосети страны.

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В интервью УНИАН глава Westinghouse Дэнни Родерик заявлял, что его компания готова внедрить свое топливо на всех атомных электростанциях Украины.

В свою очередь, в Минэнергоугля отмечали, что Украина планирует в 2016 году использовать топливо американско-японской компании Westinghouse на трех блоках отечественных атомных станций из 15.

22 февраля госкомпания "Энергоатом" поставила на Запорожскую атомную электростанцию первую партию ядерного топлива Westinghouse.

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Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.