В Иране назвали нереалистичным предложение о заморозке добычи нефти - СМИ

Предложения заморозить добычу нефти являются неприемлемым для Ирана, сообщает Прайм со ссылкой на иранского министра нефти Биджана Зангане.

"По данным иранского агентства Shana, специализирующегося на информации в нефтегазовой отрасли, министр назвал предложения заморозить добычу нереалистическими требованиями", - говорится в сообщении.

Глава ведомства отметил, что за последние годы некоторые соседние страны повысили добычу до 10 миллионов баррелей нефти в день и экспортируют этот объем.

"Они заморозят продукцию на уровне 10 миллионов баррелей в день, а мы на уровне одного миллиона. Это очень смешная шутка", - отметил министр.

На прошлой неделе по итогам встречи в Дохе между представителями Саудовской Аравии, России, Венесуэлы и Катара была достигнута договоренность о готовности сохранить добычу нефти в среднем в 2016 году на уровне января текущего года, если другие производители присоединятся к такой инициативе.

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Но уже в четверг Саудовская Аравия отказалась от этих договоренностей. Глава МИД королевства Адиль аль-Джубейр заявил, что его страна не готова сокращать добычу нефти.

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Министры нефти Ирана, Ирака, Венесуэлы и Катара на встрече 17 февраля в Тегеране также не смогли прийти к соглашению о заморозке добычи нефти в 2016 году для поддержания цен.