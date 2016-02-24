США скептически относятся к идее заморозки добычи нефти

Правительство США скептически относится к идее замораживания уровня добычи нефти, полагая, что рынок самостоятельно отрегулируется.

Об этом заявил специальный советник по международным отношениям в области энергетики госдепартамента США Амос Хохштайн, сообщает РИА Новости.

При этом он оговорился, что правительство США находится в постоянном взаимодействии как с производителям, так и потребителями нефти.

"Мы ведем разговоры со всеми нашими друзьями по всему миру, странами-производителями нефти и странами-потребителями нефти. Но в конце концов, мы не считаем, что правительство должно вмешаться и искусственно регулировать, сколько должно быть произведено и сколько должно быть экспорта", - сказал он в кулуарах IHS CERAWeek.

"Я очень скептически отношусь к этой идее замораживания. Иран уже сказал, что они не будут идти вместе с этим трендом, так что я думаю, что идея ушла", - добавил он.

Ранее Россия, Саудовская Аравия, Венесуэла и Катар договорились о готовности сохранить добычу нефти в среднем в 2016 году на уровне января, если другие производители присоединятся к такой инициативе.

В понедельник госсекретарь ОПЕК Абдалла Салем Эль-Бадри призвал США присоединиться к диалогу по заморозке добычи.

Конгресс США в декабре снял эмбарго на экспорт нефти, действовавший с 1975 года. Комментируя снятие эмбарго сенатор от Северной Дакоты Хайди Хайткамп ранее заявила, что она сторонник свободного рынка и США будут конкурировать с Саудовской Аравией, Россией и другими производителями.

Читайте такжеГенсек ОПЕК: нефть не подорожает выше $60 из-за фрекинга в США

Согласно прогнозу Energy Intelligent Group, США в 2016 году будут больше всех остальных стран наращивать добычу нефти. Доля в общем объёме роста среди стран вне в ОПЕК - 60%, или 500 тысяч тонн ежедневно. Таким образом, договоренности с Соединёнными Штатами могли бы стабилизировать рынок, на котором наблюдается острый переизбыток нефти.