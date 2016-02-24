Заявления министров Ирана и Саудовской Аравии потянули цены на нефть вниз

Мировые цены на нефть в ходе торгов среды демонстрируют отрицательную динамику на фоне заявлений министров нефти Ирана и Саудовской Аравии в отношении плана по заморозке уровня добычи нефти, а также на фоне пессимистичных данных Американского института нефти (API) по недельным запасам в стране, свидетельствуют данные торгов.

Сегодня утром стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,32% - до 32,81 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 2,45% - до 31,08 доллара за баррель.

Мировые цены на нефть возобновили негативную динамику после заявлений министра нефти Ирана Бижана Зангане о том, что предложения заморозить добычу нефти являются "нереалистичными" и "смехотворными".

Министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими на энергетической конференции IHS CERAWeek в Хьюстоне во вторник отметил, что соглашение по заморозке добычи не подразумевает сокращение ее объемов. Тем не менее, он выразил уверенность, что еще больше стран присоединятся к данному плану, а новая встреча по вопросу заморозки добычи нефти может произойти уже в марте, пишет Прайм.

"Если они заморозят производство на уровне января, когда избыток предложения уже составляет около 1 миллиона баррелей в день, то это просто-напросто лишь продлит ситуацию сохранения излишнего предложения", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитика Energy Aspects Доминика Хайвуда.

Добавили пессимизма в ход текущих торгов новости от Американского института нефти, опубликованные ранее. Согласно отчету, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7,1 миллиона баррелей, в то время как предыдущая неделя показала снижение на 3,3 миллиона баррелей. При этом показатель практически вдвое превысил ожидания аналитиков, которые прогнозировали рост запасов лишь на 3 миллиона баррелей.

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В центре внимания игроков рынка находятся также данные о запасах нефти в США от минэнерго страны, которые будут опубликованы позднее в среду. По прогнозам аналитиков, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 19 февраля, увеличились на 3,427 миллиона баррелей - до 507,527 миллиона баррелей.