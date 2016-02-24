Украина в январе увеличила потребление угля на треть

Украина на фоне трехкратного падения собственной добычи угля из-за военных действий на Донбассе в январе 2016 года увеличила, по сравнению с январем 2015 года, потребление данного вида топлива на 33,6% - до 4,83 млн тонн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По данным Госстата, потребление угля в январе 2016 года увеличилось по сравнению с декабрем 2015 года на 7,8%.

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Как сообщал УНИАН, добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в январе 2016 года сократилась в три раза по сравнению с январем прошлого года – до 1,130 млн тонн с 3,420 млн тонн.

Украина в январе 2016 года в денежном выражении сократила импорт угля по сравнению с январем 2015 года на 28% - до 106 млн долл. с 146,6 млн долл.

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Справка УНИАН. Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположена большая часть шахт.

Около 60% электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика.