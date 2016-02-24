Венесуэла хочет собрать производителей нефти для новых переговоров

Встреча членов ОПЕК и стран-производителей нефти, не входящих в эту организацию, может пройти в середине марта, сообщил министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино.

"Расширенная встреча стран-производителей нефти ОПЕК и не-ОПЕК, которые поддерживают заморозку производства (нефти), может состояться в середине марта", - написал дель Пино в Twitter, переадет РИА Новости.

Reunión ampliada de los países productores OPEP y NO OPEP que apoyan el congelamiento de producción que se realizaría a mediados de marzo — Eulogio Del Pino (@delpinoeulogio) 23 февраля 2016

Ранее Россия, Саудовская Аравия, Венесуэла и Катар договорились о готовности сохранить добычу нефти в среднем в 2016 году на уровне января, если другие производители присоединятся к такой инициативе.

Министр нефти Ирана Бижана Зангане заявил, что предложения заморозить добычу нефти являются "нереалистичными" и "смехотворными".

В понедельник госсекретарь ОПЕК Абдалла Салем Эль-Бадри призвал США присоединиться к диалогу по заморозке добычи.

В правительстве США скептически отнеслись к идее замораживания уровня добычи нефти, полагая, что рынок самостоятельно отрегулируется.