Fitch понизило прогноз по ценам на нефть

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз по средним ценам на нефть в 2016 году до 35 долларов за баррель, сообщает Прайм со ссылкой на доклад рейтингового агентства.

"По новому базовому сценарию, средние цены на нефть марок Brent и WTI в 2016 году составят 35 долларов за баррель. Агентство также снизило прогноз по средней цене на газ в 2016 году до 2,25 доллара за тысячу кубических футов", - говорится в сообщении.

Ранее Fitch прогнозировало средние нефтяные цены на уровне в 45 долларов за баррель, а газа - 2,50 доллара за тысячу кубических футов. Понижение прогноза отражает мнение агентства о том, что в этом году цены вряд ли восстановятся.

"Понижение обусловлено сочетанием ряда факторов: увеличение запасов в условиях мягкой зимы, более высокое, чем ожидалось, производство ОПЕК в январе и все более очевидный факт того, что рост мировой экономики в текущем году будет гораздо слабее, чем мы прогнозировали раньше", - говорится в сообщении.

В долгосрочной перспективе по базовому сценарию агентства прогноз по ценам остался без изменений: цены на нефть ожидаются на уровне в 65 долларов за баррель, газа - 3,25 доллара за тысячу кубических футов.

Как отмечает агентство, несмотря на то, что избыток предложения на рынках снизится ко второй половине 2016 года, баланс сможет быть восстановлен лишь к 2017 году. Однако и тогда большие запасы сырья будут ограничивать рост цен.

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Fitch также пересмотрело прогноз по стрессовому сценарию, который теперь предполагает средние нефтяные цены в 2016 году на уровне 25 долларов за баррель, а в долгосрочной перспективе - 40 долларов за баррель.