Коболев хочет говорить с Россией о газе только при участии ЕС

Украина готова обсуждать все газовые вопросы с Российской Федерацией, включая вопросы объема и стоимости транзита газа, в трехстороннем формате - при участии Европейского Союза, сказал журналистам глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«(Будем обсуждать - УНИАН) весь круг вопросов - и транзит, и покупку газа. Формат еще определяется, мы предлагаем трехсторонний формат. Дата (возможных переговоров - УНИАН) пока не определена, но на февраль точно ничего не планируется. Дата пока неизвестна», - сказал Коболев.

Как сообщал УНИАН, формат переговоров по вопросам поставки и цены российского газа для Украины при участии Европейского Союза впервые был использован осенью 2014 года для разрешения топливного кризиса, разыгравшегося в связи с боевыми действиями на востоке Украины, а также стремлением Киева снизить стоимость газа, составлявшую на тот момент порядка 500 долл. за тысячу кубометров без учета скидки.

Стороны договорились о так называемом зимнем и летнем пакетах условий поставок топлива. Договоренность о зимнем пакете на 2016 год была достигнута осенью 2015 года. Эта договоренность имеет временный характер и действует до 31 марта 2016 года. В дальнейшем стороны должны найти новый компромисс в вопросе поставок топлива, если они будут необходимы.

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В то же время, весной 2016 года Украина ожидает рассмотрения исков против российского монополиста «Газпрома» в Арбитражном суде Стокгольма (Швеция). Исковые заявления содержат претензии к формированию цены газа, объемам транзита, стоимости транзита, а также содержат ряд других чувствительных для Украины вопросов.