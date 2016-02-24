"Энергоатом" направит 20 миллионов на достройку третьего гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", оператор всех действующих АЭС страны, в 2016 году направит 19,7 миллиона гривень на продолжение работ по сооружению третьего гидроагрегата Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции, которая входит в состав Южно-Украинского энергокомплекса.

Об этом сообщает пресс-служба компании, уточняя, что еще 19,2 миллиона гривень будет направлено на промышленное строительство энергокомплекса.

"Как отмечают гидроэнергетики, ввод в действие третьего агрегата Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции снизит дефицит высокоманевренных генерирующих мощностей в энергосистеме Украины", - сообщили в "Энергоатоме".

Согласно сообщению, стоимость товарной продукции НАЭК "Энергоатом" при этом составит около 86 миллионов гривень в год. Эксплуатация третьего гидроагрегата ТГАЭС также повысит надежность и эффективность работы объединенной энергетической системы Украины за счет покрытия пиковой и заполнения провальной частей графика нагрузок.

В сообщении отмечается, что в 2016 году южно-украинские энергетики начнут реализацию проектов, направленных на повышение охлаждающей способности Ташлыкского водохранилища. Основными составляющими проектов усовершенствования системы технического водоснабжения Южно-Украинской АЭС являются пять брызгальных бассейнов, насосная станция подпитки пруда-охладителя и струенаправляющее сооружение. Последнее также станет и дополнительным средством в повышении охлаждающей способности Ташлыкского водохранилища. На него в этом году компания планирует направить 17,9 миллиона гривень.

Пресс-служба напоминает, что в начале января текущего года Кабинетом министров Украины был утвержден проект реконструкции системы технического водоснабжения атомной станции. Сооружение пяти брызгальных установок позволит снять ограничение мощности АЭС, вызванное недостаточной охлаждающей способностью Ташлыкского пруда-охладителя. В рамках проекта планируется провести конкурсные процедуры и определить поставщика оборудования, в частности насосов, и подрядной организации, которая будет выполнять строительные и электромонтажные работы.

"Для решения вопроса финансирования проекта Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, должна включить его сметную стоимость в тариф "Энергоатома" на отпуск электроэнергии", - подчеркивают в госкомпании.

Кроме того, в 2016 году управление капитального строительства Южно-Украинской АЭС также планирует продолжить работы по утверждению проекта комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов.

При этом сообщается, что в планах следующего года - введение в эксплуатацию производственного корпуса автотранспортного хозяйства предприятия. В 2016-м на этот объект предусмотрено 1,25 миллиона гривень.

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Справка УНИАН. Южно-Украинский энергетический комплекс расположен на юге Украины в Николаевской области. Он включает в себя Южно-Украинскую атомную станцию (три атомных энергоблока суммарной мощностью 3000 МВт), Александровскую гидростанцию на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и высокоманевренную Ташлыкскую гидроаккумулирующую станцию (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 302 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).

Распоряжением Кабинета министров от 27 июля 2006 года предусмотрено завершить строительство ТГАЭС в полном проектном объеме - в составе 6 гидроагрегатов общей мощностью 900 МВт.

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В 1996 году в качестве обособленного подразделения предприятие вошло в состав ГП "НАЭК "Энергоатом". По объемам производства Южно-Украинский энергокомплекс обеспечивает потребности в электрической энергии региона с населением более 5 миллионов человек.