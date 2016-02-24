Кабмин почти на 50% поднял норму потребления газа населением

Кабинет министров Украины установил новую норму месячного потребления газа в домохозяйствах, не оборудованных счетчиками, – 4,4 кубометра на человека, поскольку областные газоснабжающие компании оспорили распоряжение правительства, которым норма потребления газа была установлена на уровне 3 кубометра.

Такое решение озвучил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

"Принять постановление с установкой нормы потребления газа, которое предлагает Министерство энергетики и угольной промышленности (4,4 кубометра - УНИАН)", – сказал Яценюк.

Предлагая ввести данную норму, глава Минэнергоугля сообщил, что областные газоснабжающие компании оспорили предыдущее постановление правительства, которым норма потребления газа была снижена с 6 кубометров до 3 кубометров на человека в домохозяйствах, не оборудованных счетчиками.

"Решение уже вступило в силу… По нашей информации, облгазы готовятся уже за февраль начислять по норме 6 кубометров", – подчеркнул Демчишин, уточнив, что в Украине около 2 миллионов домохозяйств не оборудованы счётчиками газа.

Данное постановление принималось для того, чтобы уменьшить объемы природного газа, который облгазы списывали на потребление населением, при этом перепродавали его по более высокой цене для промышленности.

При этом правительство также отменило постановление Кабмина от 1996 года №619, которым устанавливалась норма потребления газа в 6 кубометров, чтобы не дать возможности облгазам начислять более высокие суммы в платежках.

По словам Демчишина, норматив в 4,4 кубометра рассчитан ввиду того, что в среднем по Украине зимой потребление газа соответствует нормативу 6 кубометра, тогда как в летний период потребление значительно уменьшается.

В свою очередь глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отметил, что в Украине потребление газа значительно отличается по регионам.

"И если для Киева достаточно норматива в 3 кубометра, то для остальных регионов – нет", – сказал он, добавив, что из-за этого даже новое постановление правительства некоторые облгазы могут обжаловать.

Поэтому Коболев предложил правительству установить для каждого региона дифференцированную норму потребления газа. Премьер-министр поддержал это предложение и дал поручение в течение двух недель разработать нормативы потребления газа по регионам, а также предоставить правительству информацию о том, как быстро облгазы должны устанавливать счетчики потребителям.

"На протяжении двух недель внести документы об обеспечении всех потребителей Украины счетчиками природного газа, внести разбивку по нормам по каждому отдельному облгазу. Тогда они сразу все засуетятся и быстренько будут ставить счетчики", - сказал Яценюк.

Читайте такжеПремьер обещает подумать об увеличении социальной нормы потребления газа

Как сообщал УНИАН, в мае 2015 года премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) штрафовать и лишать лицензий областные газораспределительные компании за нарушение требования о бесплатном обеспечении граждан Украины газовыми счетчиками.

В конце декабря 2015 года глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что недоволен темпами установки газовых счетчиков в Украине областными газораспределительными компаниями. При этом он напомнил, что все домохозяйства – потребители газа должны быть оснащены газовыми счетчиками до 1 июля 2016 года.

По данным СМИ, более 70% украинских облгазов контролируют структуры бизнесмена Дмитрия Фирташа. В его собственности также находятся более половины отечественных химических предприятий.