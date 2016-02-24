Кабмин решил ликвидировать еще одну госшахту в Донецкой области

Кабинет министров Украины решил ликвидировать входящую в состав государственного предприятия "Дзержинскуголь" шахту "Южная", которая расположена на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области.

Соответствующее решение по инициативе Минэнергоугля правительство приняло на заседании 24 февраля.

Читайте такжеНет денег: построенную на 90% угольную шахту в Волынской области законсервируют

Как сообщал УНИАН, ранее в отчете о выполнении программы деятельности Кабинета министров "Украина-2020" говорилось, что с профсоюзами и другими органами областной и центральной власти согласована ликвидация шахты "Южная" (ГП "Дзержинскуголь"). Кроме того, в феврале текущего года на ликвидацию должна быть передана шахта "№5 Нововолынская" (ГП "Волыньуголь") и шахта "им. Коротченко" (ГП "Селидовуголь").

Кроме того, профильное министерство планирует ликвидировать убыточные шахты "Родинская" (входит в ГП "Красноармейскуголь"), "Заречная" (ГП "Львовуголь"), "№9 Нововолынская" (ГП "Волыньуголь") и "Северная" (ГП "Дзержинскуголь").

Читайте такжеКабмин решил ликвидировать госшахту в Донецкой области

В 2015 году на ликвидацию была передана одна шахта и ликвидированы четыре шахты.