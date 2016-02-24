Минэнергоугля создаст комиссию по повышению эффективности добычи энергоресурсов

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины создаст комиссию, которая будет заниматься оценкой и повышением эффективности добычи на нефтегазовых месторождениях, а также эксплуатации подземных хранилищ газа, говорится в сообщении министерства.

"При Минэнергоугля на постоянной основе будет работать специально созданный совещательный орган – Центральная комиссия по разработке газовых, газоконденсатных, нефтяных месторождений и эксплуатации подземных хранилищ газа (ЦКР)", – сообщает пресс-служба.

Согласно сообщению, комиссия будет регулярно проводить независимую профессиональную оценку рациональности разработки украинских нефтяных и газовых месторождений на основе составленных проектов разработки, анализировать их экономическую целесообразность, а также проверить соблюдение требований экологической безопасности и перспективу работы в целом.

Кроме того, комиссия будет анализировать проекты на наличие факторов, которые могут в дальнейшем привести к уменьшению добычи или снижению других экономических, технологических показателей или наносить вред окружающей среде.

В состав комиссии войдут квалифицированные специалисты нефтегазовой сферы – представители добывающих компаний и центральных органов исполнительной власти, ученые и эксперты.

"Такой состав ЦКР будет способствовать прозрачности и открытости процедуры оценки эффективности реализации отдельных проектов добычи, а выводы комиссии будут носить комплексный характер", - подчеркнули в министерстве.

По результатам рассмотрения каждого проекта комиссия будет предоставлять Минэнергоугля рекомендации по его утверждению.

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Как сообщал УНИАН, добыча природного газа в Украине за 2015 год, без учета аннексированного Россией Крыма, сократилась по сравнению с 2014 годом на 3,1% – до 19,2 миллиарда кубометров. В то же время добыча нефти в стране сократилась на 11,8% – до 1,801 миллиона тонн.