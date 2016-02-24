"Газпром" когда-нибудь планирует начать поставки газа в Грецию по дну Черного моря - СМИ

Об этом сообщается в пресс-релизе российской компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Документ подписан с целью организации южного маршрута поставок российского природного газа в Европу, говорится в сообщении.

Также указывается, что для этой цели стороны намерены использовать в максимально возможном объеме результаты работ, проведенных Edison и DEPA в рамках проекта ITGI Poseidon.

Читайте такжеБолгария окончательно отказалась от "Южного потока"

«Возрождение проекта ITGI Poseidon усиливает энергетическую безопасность Европы благодаря появлению дополнительного канала поставок и повышает роль Греции как крупного коридора для поставок газа из различных источников и маршрутов», — приводятся в сообщении слова генерального секретаря МИД Греции по международным экономическим отношениям Теодороса Китсакоса.

Главный исполнительный директор Edison SpA Марк Бенайун добавил, что потенциальный проект нового маршрута поставок, реализация которого будет осуществлена якобы при полном соблюдении законодательства ЕС, повысит надежность газоснабжения Италии, а также упрочит ее роль в качестве крупного газового хаба Южной Европы.

Напомним, Москва заморозила проект строительства газопровода "Южный поток" в декабре 2014 года. Компания Saipem, которая контролируется государственной нефтедобывающей итальянской компанией Eni SpA, была главным подрядчиком "Южного потока". 8 июля принадлежащий "Газпрому" оператор South Stream Transport B.V. расторг заключенный с Saipem контракт на строительство первой нитки морского участка газопровода "Южный поток". Ранее "Газпром" приостановил работы по восточной ветке газопровода "Южный коридор", который изначально предназначался для подачи газа в "Южный поток", а после отказа от проекта - в "Турецкий поток".