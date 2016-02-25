Власти США ответили ОПЕК: не будут искусственно регулировать нефтяной рынок

Правительство США не имеет законных оснований для регулирования уровня производства нефти и не будет пытаться это делать, заявил в рамках пресс-конференции на IHS CERAWeek министр энергетики США Эрнест Мониз.

"Мы правительство. Мы не контролируем, мы не пытаемся контролировать уровень производства наших производителей", - ответил он на вопрос, получило ли Минэнерго запрос от ОПЕК на участие в переговорах о заморозке добычи нефти, пишет Прайм.

Генеральный секретарь ОПЕК Абдалла Салем Эль-Бадри 22 февраля заявил, что картель ведет переговоры о заморозке добычи на уровне января со всеми странами-производителями нефти, кроме США, но призывает их к этому диалогу.

Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла на встрече в Дохе 16 февраля для поддержки мировых цен на нефть договорились о такой мере как сохранение добычи в среднем в 2016 году на уровне января, но только если другие производители присоединятся к инициативе.

Среди стран, выразивших такую готовность, Эквадор, Алжир, Нигерия, Оман, Кувейт, ОАЭ.

Читайте такжеВ Иране назвали нереалистичным предложение о заморозке добычи нефти - СМИ

Иран и Ирак пока говорят лишь о поддержке "шагов по улучшению ситуации на рынке нефти", избегая обещаний присоединиться к заморозке добычи.