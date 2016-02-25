США начали экспорт сжиженного сланцевого газа – первая партия отправлена в Бразилию

Первая партия сжиженного сланцевого газа, добытого в США, отправлена на экспорт в Бразилию.

Об этом сообщила на проходящей в Хьюстоне (штат Техас) конференции представителей нефтегазовой промышленности CERAWeek президент маркетинговой службы Cheniere Мег Джентл, передает ТАСС.

По ее словам, груз сжиженного газа, который доставит покупателю - компании Petrobras - танкер Asia Vision, продан "по рыночной цене".

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По словам Джентл, первые партии предназначенного на экспорт сжиженного сланцевого газа из-за высокого содержания в нем этана могут найти покупателей только в Бразилии, Японии, Корее, Испании и нескольких других европейских странах, где есть возможности для его использования.

Она отметила, что после ввода в эксплуатацию терминала Sabine Pass в штате Техас летом нынешнего года компания Cheniere начнет экспортировать излишки газа, добытого компанией BG Group.

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По оценке американских аналитиков из компании Wood Mackenzie Ltd, объем американского экспорта сжиженного газа в страны Европы к 2020 году может достичь 32 млн тонн.

Ранее УНИАН сообщал, что американские поставщики газа вступят в конкуренцию с Россией на европейском рынке в феврале этого года, когда Литва получит из США первую партию сжиженного газа (СПГ).