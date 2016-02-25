Запасы в США "толкают" цены на нефть вниз

Мировые цены на нефть продолжают негативно реагировать на данные Минэнерго США о росте запасов "черного золота" в стране за неделю, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 13:00 стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,9% - до 34,1 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,47% - до 32 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 3,5 миллиона баррелей до рекордного уровня 507,6 миллиона баррелей при прогнозе повышения на 3,427 миллиона баррелей. При этом запасы бензина снизились за счет повышения его потребления до 9,06 миллиона баррелей в сутки с 8,6 миллиона месяц назад, отмечает агентство Рейтер. Запасы дистиллятов снизились на 1,7 миллиона баррелей, или на 1%, - до 160,7 миллиона баррелей.

"Основным фактором на нефтяном рынке на данный момент является то, что глобальное перепроизводство превышает уровень мирового спроса с довольно большим отрывом", - заявил агентству главный рыночный аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер (Ric Spooner).

Читайте такжеFitch понизило прогноз по ценам на нефть

Кроме того, на нефтяные цены также влияет медленный рост мировой экономики. Аналитики Citibank снизили прогноз роста мирового ВВП в 2016 году до 2,5% с 2,7%.

Читайте такжеЗаявления министров Ирана и Саудовской Аравии потянули цены на нефть вниз

"Перспектива роста мировой экономики продолжает ухудшаться. Наряду со слабостью развивающихся рынков, отмечается ухудшение состояния стран с развитой экономикой", - заявили эксперты Citibank агентству Рейтер.