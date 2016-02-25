Украина прожила три месяца без закупок российского газа – Яценюк

Украина три месяца подряд прожила без закупок газа у российского газового монополиста "Газпрома", сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе совещания в правительстве.

"Мы начали реформу газового сектора два года назад, и результат реформ уже в том, что впервые за историю независимости Украина живет без поставок от российского "Газпрома" 90-й день. Сегодня 90-й день, когда мы не покупаем газ у российского "Газпрома", - сказал Яценюк.

Читайте такжеПервая зима без российского газа: "Укртрансгаз" запустил счетчик дней без топлива из РФ

Как сообщал УНИАН, в 2015 году Украина удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 миллиарда кубометров, при этом сократив его закупку из Российской Федерации в 2,3 раза - до 6,1 миллиарда кубометров с 14,5 миллиарда кубометров годом ранее, что является историческим минимумом.

Читайте также"Газпрому" прогнозируют квартальный убыток в полмиллиарда долларов

По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина, в 2016 году Украина планирует закупить порядка 11-13 миллиардов кубометров газа, причем этот объем могут закрыть европейские поставщики топлива.