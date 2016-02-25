Яценюк сообщил о разработке новой модели рынка электроэнергии

Кабинет министров Украины в рамках реформы энергетического сектора разрабатывает новую модель функционирования рынка электроэнергии, основными принципами которого станет высокая конкуренция и легкость доступа к электросетям.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе совещания в правительстве.

"Следующий этап реформ - внедрение нового рынка электроэнергии. Его ключевые элементы - повышение экономической эффективности, конкуренция на рынке и внедрение правил и процедур, которые отвечают Третьему энергопакету", - сказал глава правительства.

Все эти аспекты, по его словам, прописаны в пакете законопроектов, подготовленных правительством. Этот пакет включает собственно закон о рынке электроэнергии, закон о Нацкомиссии по регулированию на рынке электроэнергии и коммунальных услуг, а также закон о доступе к электросетям.

Говоря о законопроекте о рынке электроэнергии, Яценюк подчеркнул, что его текст анализировали эксперты Всемирного банка, ЕБРР, Евросоюза, Европейского энергетического сообщества. Они внесли 11 правок, которые должны быть в обязательном порядке учтены при подготовке окончательной редакции документа.

"Думаю, что нам надо определиться с тем, какую модель рынка электроэнергии мы строим, но она должна отвечать Третьему энергопакету. Правки наших партнеров должны быть учтены в проекте закона", - сказал глава правительства.

По мнению Яценюка, закон о НКРЭКУ должен сделать Нацкомиссию по-настоящему независимым органом и регулятором на рынке электроэнегии. "В парламенте находится закон о НКРЭКУ. Этот закон должен быть принят. Комиссия должна быть независимым органом. Сегодня этот орган назначается президентом, а по проекту закона члены комиссии должны выбираться на конкурсе", - пояснил он.

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Третий закон, который необходимо принять, - о порядке подключения к электросетям.

"С этим сталкивается каждый субъект хозяйственной деятельности в Украине. Монополизм на рынке подключения к электросетям несет высокую стоимость подключения, бюрократию, не дает возможности развиваться бизнесу и не дает выбора гражданину", - сказал премьер-министр, добавив, что пока, не имея закона, Украина остается одной из худших стран по показателю легкости к подключению к электросетям.

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"Вот наша цель. Чтобы эту цель достичь - нам надо доработать законопроекты, а парламенту их принять. Это путь к привлечению инвестиций. Это будет влиять на стоимость энергообъектов, которые Украина планирует приватизировать. Чем более либеральный рынок, тем выше цены объектов электроэнегетики и тем дешевле будет услуга для юрлиц и граждан. И это наша цель как правительства", - резюмировал глава правительства.