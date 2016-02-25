"Укрнафта" разрешила врезку в свой газопровод для снабжения газом жителей Днепропетровской области

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания "Укрнафта" разрешила врезку в свой газопровод для обеспечения альтернативного варианта газоснабжения жителей Днепропетровской области, которое было ранее нарушено из-за приостановки действия лицензий на добычу нефти и газа на трех месторождениях компании, сообщает пресс-служба "Укрнафты".

"Специалисты ПАО "Укрнафта" совместно с НАК "Нафтогаз Украины" разработали альтернативный вариант поставки газа четырем населенным пунктам Днепропетровской области. Компания предоставила разрешение на врезку распределительного газопровода в технический газопровод ПАО "Укрнафта", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что это решение даст возможность обеспечить бесперебойные поставки газа населению после 25 февраля, в случае, если компания будет вновь вынуждена прекратить добычу на Юрьевском месторождении.

Пресс-служба напоминает, что выполняя решения Государственной службы геологии и недр о приостановлении действия специальных разрешений на добычу нефти и газа, "Укрнафта" прекратила добычу на Юрьевском, Голубивском и Лопушнянском месторождениях, что привело к прекращению поставок газа местному населению. При этом Госгеонедр возобновила действие лицензии на Юрьевское месторождение только до 25 февраля 2016 года.

Как сообщили в "Укрнафте", такие действия могут снизить выплату компаний налогов в бюджет, а также негативно сказаться на работе нефтедобывающей отрасли.

"Укрнафта" подчеркивает, что давление на бизнес может привести к недополучению налогов бюджетом, потере рабочих мест и, возможно, стагнации нефтедобывающей отрасли в Украине", - подытожили в компании.

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Как сообщал УНИАН, глава правления компании "Укрнафта" Марк Роллинс во исполнение требования Госгеонедр от 29 января 2016 года подписал приказ о приостановке в период с 6 по 10 февраля эксплуатации скважин Голубовского, Юрьевского и Лопушнянского месторождений. Приостановка ведомством действия трех специальных разрешений на пользование недрами для компании "Укрнафта" привела к прекращению 11 февраля газоснабжения в ряде населенных пунктов Днепропетровской области.

По информации НАК "Нафтогаз Украины" (принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты"), четырем населенным пунктам области (3 451 абонентов) были временно прекращены поставки газа.

12 февраля трудовой коллектив "Укрнафты" призывал депутатов от фракции "Самопомич" Викторию Войцицкую и Андрея Журжия, которые инициировали остановку трех спецразрешений, не нарушать стабильную работу "Укрнафты" и вместе с менеджментом и властями способствовать сохранению деятельности предприятия.

Ранее глава правления "Укрнафты" Роллинс отмечал, что готов погасить существующую задолженность компании в размере 10 миллиардов гривень перед государством, но лишь в случае решения вопроса погашения долга компанией "Нафтогаз Украины" перед "Укрнафтой" на сумму 50 миллиардов гривень.

Предшественник Роллинса Питер Ванхеке неоднократно обвинял руководство "Нафтогаза Украины" в нежелании выполнять решение Высшего хозяйственного суда по возврату "Укрнафте" 2 миллиарда кубометров газа или погашению долга за него в размере от 9 до 14 миллиардов гривень.

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Справка УНИАН. ПАО "Укрнафта" – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

В 2015 году "Укрнафта" сократила добычу нефти и газового конденсата на 11,5% по сравнению с 2014 годом - до 1,671 миллиона тонн, а также уменьшила добычу природного газа на 13,5% - до 1,5 миллиарда кубометров.

"Укрнафта" также является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции "Укрнафты" включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции "Укрнафты" торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.