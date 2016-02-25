Южно-Украинская АЭС 26 февраля отключит на ремонт блок №2

Южно-Украинская АЭС завтра, 26 февраля, отключит блок №2 для проведения текущего ремонта, сообщает пресс-служба госкомпании "Энергоатом".

"26 февраля энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС планируется вывести в текущий ремонт в соответствии с разрешенной заявкой", - говорится в сообщении.

Ремонт будет проводиться на оборудовании реакторного отделения энергоблока – главном циркуляционном насосе №1 (ГЦН-1). Реакторная установка энергоблока предварительно разгружена до 67% (электрическая мощность составляет 575 МВт), отключен ГЦН-1 по причине повышенной температуры подпятника.

Также сообщается, что оборудование первого и третьего энергоблоков АЭС работает без замечаний в заданном режиме. Первый энергоблок работает на номинальном уровне мощности. Третий энергоблок работает на пониженной мощности из-за выгорания ядерного топлива.

"В начале марта третий энергоблок планируется отключить от энергосистемы для проведения ежегодного планово-предупредительного ремонта с перегрузкой ядерного топлива", - уточнили в "Энергоатоме".

Читайте такжеЮжно-Украинская АЭС подключила энергоблок №3 к сети

Радиационная обстановка на ЮУАЭС соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне природных фоновых значений, замеренных до пуска атомной станции. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений.

Читайте такжеЮжно-Украинская АЭС снизила на 40% мощность энергоблока №2 из-за отключения насоса в реакторной установке

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.