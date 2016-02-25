ДТЭК Ахметова в прошлом году сократил производство электроэнергии на 20%

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, в 2015 году сократил производство электроэнергии на 20% - до 38,284 миллиарда кВт-ч по сравнению с 47,8 миллиарда кВт-ч за 2014 год, говорится в отчете компании.

Согласно отчету, добыча угля компанией в 2015 году сократилась на 22,7% - до 28,7 миллиона тонн с 37,1 миллиона тонн в 2014 году.

Экспорт электроэнергии по итогам 2015 года сократился вдвое, до 3,555 миллиарда кВт-ч, экспорт угля сократился втрое - до 1,387 миллиона тонн.

Также ДТЭК в 2015 году сократил импорт энергетического угля для нужд своих тепловых электростанций в 4 раза - до 0,404 миллиона тонн с 1,687 миллиона тонн.

Добыча природного газа компанией ДТЭК за 2015 год увеличилась по сравнению с 2014 годом на 73% - до 1,3 миллиарда кубометров.

Как сообщал УНИАН, ДТЭК в 2014 году сократил производство электроэнергии на 9,9% - до 47,79 миллиарда кВт-ч, добычу угля - на 10,4%, до 37,1 миллиона тонн.

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Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент".

В угольный сегмент ДТЭК входят "ДТЭК Павлоградуголь" (объединяющее 10 шахт), "ДТЭК Добропольеуголь" (5 шахт), "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса", "ДТЭК Ровенькиантрацит" (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), "ДТЭК Свердловантрацит" (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), "Шахта "Белозерская" и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен "ДТЭК Востокэнерго", "ДТЭК Западэнерго" и "ДТЭК Днепроэнерго".

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Компания "Сервис-Инвест", "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь", "ДТЭК Донецкоблэнерго" и ПАО "Днепрооблэнерго" представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

В состав ДТЭК входит "Киевэнерго", которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.