Нефть дешевеет на опасениях о переизбытке предложения

Мировые цены на нефть в пятницу вновь вернулись в красную зону на фоне сохраняющихся опасений инвесторов о переизбытке предложения на рынке, что сменило динамику непродолжительного роста на торгах четверга в пределах 2-3% после сообщений о том, что Венесуэла, Россия, Саудовская Аравия и Катар договорились провести очередные переговоры по состоянию рынка "черного золота" в марте, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 07:18 стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,48% - до 35,12 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,12% - до 33,03 доллара за баррель.

В четверг министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино в интервью телеканалу Telesur заявил о том, что Венесуэла, Россия, Саудовская Аравия и Катар договорились провести переговоры по определению стратегии для восстановления баланса на рынке нефти в марте.

Он отметил, что в данный момент ведутся переговоры о времени и месте встречи. Министр добавил, что предложение заморозить производство является "ответной мерой, с помощью которой можно сбалансировать рынок".

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Новости об очередной встрече стран привели к росту мировых цен на нефть в четверг на 2-3%, однако в пятницу скептицизм инвесторов, связанный с продуктивностью мер по заморозке уровня добычи, вновь вернул нефтяные котировки к негативной динамике.

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"Резкая смена динамики была, скорее, эмоциональным движением. Люди думают, что упустят свое место в лодке. Они пытаются быть на шаг впереди, считая, что знают, каким будет решение ОПЕК", - комментирует динамику торгов агентству Reuters один из трейдеров на нефтяном рынке.