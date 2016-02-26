Южно-Украинская АЭС отключила от сети блок №2 на ремонт

Южно-Украинская АЭС сегодня, 26 февраля, отключила от энергосети страны блок №2 для проведения текущего ремонта, который продлится до 5 марта, сообщает пресс-служба госкомпании "Энергоатом".

"26 февраля 2016 года в 01:27 энергоблок №2 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения текущего ремонта согласно разрешенной заявке до 12:00 5 марта 2016 года. Ремонт будет проводиться на оборудовании реакторного отделения энергоблока ‒ главном циркуляционном насосе №1 (ГЦН-1)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что оборудование первого и третьего энергоблоков АЭС работает без замечаний в заданном режиме. Первый энергоблок работает на номинальном уровне мощности. Третий энергоблок работает на пониженной мощности из-за выгорания ядерного топлива. В начале марта третий энергоблок планируется отключить от энергосистемы для проведения ежегодного планово-предупредительного ремонта с перегрузкой ядерного топлива.

Радиационная обстановка на ЮУАЭС соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне природных фоновых значений, замеренных до пуска атомной станции. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений.

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Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

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В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).