"Энергоатом" в прошлом году получил 1,2 миллиарда гривень прибыли

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, в 2015 году получило 1,168 млрд грн чистой прибыли, тогда как 2014 год компания закончила с чистым убытком в размере 6,494 млрд грн.

Об сообщает пресс-служба «Энергоатома» со ссылкой на отчетность компании за 2015 год.

Согласно отчету, чистый доход «Энергоатома» от реализации продукции в 2015 году увеличился по сравнению с 2014 годом на 41,6% - до 32,904 млрд грн с 23,237 млрд грн.

Валовая прибыль «Энергоатома» за отчетный период увеличилась до 7,4 млрд грн с 0,4 млрд грн в 2014 году.

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Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.