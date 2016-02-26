Цена нефти Brent превысила $36

Мировые цены на нефть показывают положительную динамику на фоне возобновившихся надежд инвесторов, что страны-производители "черного золота" смогут прийти к единому соглашению о заморозке добычи, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на середину дня стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,93% - до 35,97 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов стоимость барреля Brent поднималась выше 36 долларов. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 1,87% - до 33,69 доллара за баррель, сообщает Прайм.

В четверг министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино заявил, что Венесуэла, Россия, Саудовская Аравия и Катар договорились провести переговоры по определению стратегии для восстановления баланса на рынке нефти в марте. Он отметил, что в данный момент ведутся переговоры о времени и месте встречи. Министр также добавил, что предложение заморозить производство является ответной мерой, с помощью которой можно сбалансировать рынок.

Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла на встрече в Дохе 16 февраля для поддержки мировых цен на нефть договорились о такой мере как сохранение добычи в среднем в 2016 году на уровне января, но только если другие производители присоединятся к инициативе.

Среди стран, выразивших такую готовность, Эквадор, Алжир, Нигерия, Оман, Кувейт, ОАЭ. Иран и Ирак пока говорят лишь о поддержке "шагов по улучшению ситуации на рынке нефти", избегая обещаний присоединиться к заморозке добычи.

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Кроме того, на ход торгов положительно влияют данные по снижению запасов продуктов нефтепереработки в США. Так, согласно отчету Минэнерго США запасы бензина на прошлой неделе сократились на 0,9%, — до 256,5 миллиона баррелей, а запасы дистиллятов на 1%, — до 160,7 миллиона баррелей.