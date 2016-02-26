В России подорожает бензин: из-за нехватки денег в бюджете повысили акциз на топливо

Госдума РФ в пятницу приняла сразу в первом чтении и в целом законопроект о повышении акцизов на бензин разных классов, дизельное топливо и средние дистилляты, сообщают «Ведомости».

По мнению Минфина РФ, рост цен на бензин не превысит 7%. До этого Минфин оценивал рост цен в 5% при нефти по $30 за баррель, ФАС считала, что бензин подорожает на 2-3%.

"Эта мера вынужденная, - сказал сегодня на заседании Госдумы замминистра финансов Юрий Зубарев. - Дополнительное повышение акцизов - одно из решений по мобилизации доходов федерального бюджета. По предварительным оценкам, при сохранении текущих мировых цен на энергоносители и при текущем курсе рубля до конца года объем выпадающих доходов может превысить 2 трлн руб. По предварительным расчетам, он может достигнуть 2,6 трлн руб. При бюджете 13,7 трлн руб. это 20% от расходной части бюджета. Это более чем серьезная ситуация, в которой правительство задействует все возможности для сокращения образовавшегося дефицита".

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Дополнительные доходы от повышения акцизов правительство РФ оценивает в 2016 г. в 89,3 млрд руб.

С 1 апреля 2016 г. поправками в Налоговый кодекс акцизы на бензин пятого класса повышаются с 7530 руб. до 10 130 руб. за тонну, а в 2017 г. - с запланированных сейчас 5830 руб. до 7430 руб. за тонну. Акцизы на бензин, не соответствующий пятому классу, и прямогонный бензин будут повышены с 10 500 руб. до 13 100 руб. за тонну, с 2017 г. - с 9700 руб. до 12 300 руб. за тонну. Акцизы на дизельное топливо и средние дистилляты с 1 апреля составят 5293 руб. (сейчас 4150 руб.), в 2017 г. - 5093 руб. (было запланировано снижение до 3950 руб.).

Минфин полагает, что в результате повышения акцизов цены на бензин могут вырасти на 6,5-7%. "Максимальный негативный эффект на уровень розничных цен будет наблюдаться, только если производитель полностью переложит это повышение на потребителя", - отметил Зубарев. С учетом НДС (18%) литр бензина может подорожать на 2 руб. 36 коп. "При розничной цене на бензин 34-35 руб. за литр рост цены будет на 6,5-7%. Максимальный возможный рост цены из-за акциза будет находиться в пределах прогнозируемого уровня инфляции, а именно 7-8%", - заявил замминистра.

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В 2015 г. стоимость бензина на АЗС выросла на 4,8% при инфляции в 12,9%.