Госпродпотребслужба проверила качество бензина: треть не соответствует стандартам

Треть проб бензина, отобранных для исследования на разных заправках в Закарпатской, Черниговской, Винницкой, Одесской и Киевской областях, не соответствуют государственным стандартам качества, сообщила пресс-служба Государственной службы безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей со ссылкой на главу Госпродпотребслужбы Владимира Лапу.

Согласно сообщению, ведомство отобрало 31 образец топлива, в частности, в Черниговской области было отобрано 8 проб бензина, в Киевской – 6, в Киеве – 8, в Закарпатской и Одесской областях – по 4, в Винницкой – 1. В одном случае инспекторов на допустили на заправку для отбора проб.

«По результатам исследования было выявлено, что из указанного количества образцов нефтепродуктов 15 соответствуют нормам ГСТУ (государственный стандарт технических условий – УНИАН), в десяти случаях выявлены отклонения от стандартов, а по пяти еще продолжаются лабораторные исследования», – говорится в сообщении.

На вопрос УНИАН в пресс-службе не уточнили, на заправках каких компаний проводился отбор образцов бензина, однако отметили, что инспекторы посещали АЗС исключительно на основании поступавших от населения жалоб. На данный момент проводится процедура расчета суммы штрафных санкций. Согласно законодательству, размер штрафа составляет 300% стоимости полученной для реализации некачественной партии товара.

Глава Госпродпотребслужбы отметил, что в случае поступления новых жалоб на качество бензина ведомство продолжит проверки.

«Мы настроены на эффективную политику защиты прав потребителей. В случае поступления новых жалоб на качество нефтепродуктов на АЗС проверки будут продолжены», – подчеркнул Лапа.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Госпродпотребслужбе провести анализ качества нефтепродуктов на автозаправочных станциях по всей стране. Поручение было дано на основании данных Государственной фискальной службы, которые свидетельствовали о том, что содержание бензина в продающемся на АЗС топливе составляет 45% для марки А-95 и 39% –для А-92, а все остальное – дополнительные химические элементы.

Госпродпотребслужба призвала потребителей, столкнувшихся с проблемой низкого качества моторного топлива на АЗС, обращаться с соответствующими жалобами в территориальные подразделения Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей (одна из служб, на основе которых создается Госпродпотребслужба).