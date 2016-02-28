США впервые официально признали, что к атакам на украинские облэнерго причастны хакеры

Правительство США впервые официально признало, что к отключению энергоснабжения на западе Украины в декабре 2015 года причастны хакеры. Об этом со ссылкой на отчет Министерства внутренней безопасности США пишет "Голос Америки".

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Американские эксперты сделали выводы на основе интервью с представителями шести украинских организаций, которые пострадали из-за перебоев электроэнергии. Впрочем, в сообщении говорится, что эксперты не имели возможности независимо просмотреть технические доказательства.

Недавно американские СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщали, что за сбоями электроэнергии в Украине стоит Россия.

При этом Министерство внутренней безопасности в отчете не сообщает, кто стоит за кибератаками. Впрочем американская кибер-компания iSight Partners и некоторые другие фирмы связывают инцидент с российской хакерской группой, известной под названием Sandworm.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2015 года украинское предприятие «Прикарпатьеоблэнерго» сообщило о том, что хакеры осуществили нападение на его компьютерную систему, в результате чего около 700 тыс. жителей Ивано-Франковской области остались без электроэнергии.

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Согласно данным Госспецсвязи, кроме «Прикарпатьеоблэнерго» кибернападениям подверглись также «Киевоблэнерго», «Черновцыоблэнерго», «Хмельницкоблэнерго» и «Харьковоблэнерго».

Американская компания iSight Partners, специализирующейся на вопросах киберразведки, утверждает, что к отключению электроэнергии причастна российская группа хакеров Sandworm. Ранее сообщалось, что Центральное разведывательное управление, Агентство национальной безопасности и Департамент внутренней безопасности США намерены провести расследование о причастности российских хакеров.

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Служба безопасности Украины 28 декабря заявила, что попытку уничтожения компьютерной сети объектов энергетического комплекса осуществили российские спецслужбы.