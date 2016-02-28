В Севастополе бригады вручную будут отключать свет в многоэтажках

Об этом он заявил на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайно ситуации, передает радио "Свобода". "Вы забываете, что у нас есть дома с электроплитами, крышными котельными. При отключении электроэнергии у них нет ни тепла, ни воды. Вы это не учитываете, к сожалению. Если не хватает лимита, не просто вводите график, а учитывайте эти особенности. Я понимаю, что удобно с диспетчерской отключать. Если есть необходимость, формируйте бригады и отключайте вручную", – он.

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Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Петр Порошенко подписал этот закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".