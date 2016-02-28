Утечка газа из подземного газохранилища в Черниговской области ликвидирована - ГСЧС

Как сообщили в пресс-службе Управления ГСЧС в Черниговской области, на месте аварии сегодня продолжаются аварийно-восстановительные работы, к которым привлечены 118 спасателей и 33 единицы техники.

Читайте такжеНа Черниговщине произошла утечка газа из подземного газохранилищаПри этом подчеркивается, что в 12.50 несанкционированная утечка газа ликвидирована.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля в Носовском районе на территории предприятия Мринское управление подземного хранения газа в газохранилище Червонопартизанское (возле с. Мрин и с. Плоское) во время выполнения плановых работ по капитальному ремонту технологической скважины №70 произошла разгерметизация запорной арматуры с последующим фонтанированием газа в воздух высотой 40-50 м.

На месте происшествия был развернут оперативный штаб, подъезды к газохранилищу перекрыла полиция.

По факту аварии открыто уголовное производство по ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).