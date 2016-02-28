В Севастополе из-за дефицита электроэнергии снова выключают уличное освещение

Как сообщил исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Андрей Демин на заседании оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, в городе снова приходится выключать уличное освещение, передает радио "Свобода". "Это вынужденная мера, на которую пришлось пойти в условиях дефицита электроэнергии. Ночью, при продолжении ремонтных работ в Крыму и пониженном лимите, освещение улиц Севастополя будет также отключено", – сказал он.

Читайте такжеВ Севастополе бригады вручную будут отключать свет в многоэтажкахПо словам коммерческого директора компании "Севастопольэнерго" Владислава Якимовича, проблемы с электроснабжением в Севастополе в ближайшее время продолжатся. "Ночью из-за уменьшения лимита до 115 МВт диспетчерской службе предприятия приходилось вводить ограничения подачи электроэнергии в Севастополе. Подобная ситуация возникла в связи с проведением ремонтных работ в Крыму, которые продолжатся и сегодня. На данный момент лимит увеличен до 170 МВт, но ожидается его повторное снижение", –сказал он.

Верховная Рада официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".