В оккупированном Крыму заверили, что отключения света на полуострове не связаны с 3-й ниткой энергомоста

Об этом сообщила так называемый министр топлива и энергетики оккупированного полуострова Светлана Бородулина, передает РИА Новости.

"Министр" отметила, что работы по включению второй очереди энергомоста идут по графику: планируемое время окончания работ – апрель-май текущего года. С запуском третьей и четвертой нитей энергомоста Крым будет надежно получать не менее 800 МВт мощности.

Читайте такжеКрымчане надеются получить третью нитку энергомоста от оккупантов из РФ в апрелеВчера УНИАН сообщал, что в оккупированном Россией Крыму произошли сбои в электроснабжении в Керчи, Судаке, Джанкое и Джанкойском районе.

Ранее администрация Джанкоя также сообщала о том, что в период с 5.00 28 февраля до 22.00 29 февраля в городе и районе будет ограничена подача электроэнергии для населения, предприятий, организаций и учреждений.

Из-за аварий на линиях электропередач об отключениях электричества предупреждают и оккупационные "власти" Севастополя. В городе из-за дефицита электроэнергии отключают, в том числе, и уличное освещение.