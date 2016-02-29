Украина должна остаться важной транзитной страной на энергорынке – вице-президент Еврокомиссии Шевчович

Об этом Марош Шевчович сообщил в письменных ответах на вопросы УНИАН перед своим визитом в Украину, который состоится 1 марта.

Читайте такжеВ Еврокомиссии не подтверждают получение письма от 10 стран ЕС с критикой "Северного потока-2"

Отвечая на вопрос о возможной заинтересованности европейских компаний быть привлеченными к управлению газотранспортной украинской системой, Марош Шевчович сказал: "Нынешние реформы энергетического сектора преследуют цель также привлечь (иностранных) инвесторов на энергетический рынок Украины. Украина является и должна оставаться важной транзитной страной; участие европейских компаний может быть интересно в поддержании и укреплении этой роли".

Аналогичную роль для европейских компаний он видит и в будущей приватизации некоторых газовых хранилищ, отметив, что система хранения газа в Украине "является важным и ценным активом для Украины".

Комментируя выполнение странами ЕС третьего энергетического пакета и ситуацию в Словении, где российский "Газпром" блокирует реверс для Украины, вице-президент ЕК констатировал, что принятие и выполнение внутреннего законодательства Энергетического рынка является "важной задачей не только для государств-членов ЕС, но и для всех стран, являющихся членами Энергетического сообщества, включая Украину". "Реверсные потоки являются важным вкладом в повышение энергетической безопасности", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос об эффективности диверсификации для ЕС в условиях, когда между собой будут соревноваться два российских проекта – Северный и Южный потоки, Марош Шевчович отметил, что диверсификация "является важной задачей Энергетического союза". "Она подразумевает диверсификацию маршрутов и источников", - уточнил вице-президент ЕК.