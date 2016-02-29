Электроэнергия для населения с марта подорожает на 25%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 марта 2016 года повышает минимальный тариф на электроэнергию для населения на 25% - до 57 копеек за кВт/ч.

Двухлетний график повышения тарифов на электроэнергию для населения комиссия утвердила еще в феврале 2015 года.

Следующий этап повышения тарифов на электроэнергию для населения начнется 1 сентября 2016 года.

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Согласно документу, минимальный тариф устанавливается на месячный объем потребления электроэнергии 100 кВт/ч. Весь объем свыше 100 кВт/ч отпускается по тарифу 99 копеек за кВт/ч. Если месячное потребление электроэнергии превышает 600 кВт/ч, то устанавливается тариф 156 копеек за кВт/ч за превышенный объем.

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Как сообщал УНИАН, к марту 2017 года потребители электроэнергии будут разделены на две группы: с объемом потребления до 100 кВт/ч в месяц и с объемом потребления свыше 100 кВт/ч в месяц. Для первой группы потребителей стоимость электроэнергии в марте 2017 года составит 0,9 гривни за кВт/ч. Для второй группы – 1,68 гривни за кВт/ч.