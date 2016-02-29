Еврокомиссия готова снова выступить посредником на газовых переговорах между Киевом и Москвой – Шевчович

Об этом он сообщил УНИАН перед предстоящим визитом в Украину, который состоится 1 марта.

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«Европейская комиссия готова снова выступить в качестве посредника в трехсторонних переговорах по газу. В настоящее время мы изучаем возможности», - обозначил Шевчович позицию ЕК.

Говоря о своем участии на конференции «Украинский Энергетический форум», вице-президент сообщил, что намерен призвать к продолжению начатых в энергетическом секторе реформам.

«В частности, к принятию и выполнению запоздалого энергетического законодательства (закон о регуляторе, электроэнергии и энергоэффективности), поддержке импульса в реформировании газового сектора, разукрупнению «Нафтогаза», необходимости прозрачного проведения торгов и приватизации государственных компаний», - детализировал он.

Отвечая на вопрос, оценивала ли Европейская комиссия возможности для Украины быть полностью независимой от российского газа, Шевчович обратился к практике Евросоюза, который проводит, как это предусмотрено в рамочной стратегии Энергетического союза от февраля 2015 года, стратегию диверсификации, как с точки зрения источников, так и с точки зрения маршрутов.

«Политика, сфокусированная на энергоэффективности, регулировании спроса и правил внутреннего рынка, должна также способствовать и энергетической безопасности. Я считаю, что это также хорошая модель и стратегия для Украины», - убежден вице-президент ЕК.

Как сообщал УНИАН, во время визита в Киев Шевчович встретится с президентом Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком. Также он проведет встречи с министром энергетики и угольной промышленности Владимиром Демчишиным и председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым. Кроме того, в Верховной Раде он проведет переговоры с депутатами, которые занимаются вопросами, связанными с энергетикой.