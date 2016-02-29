Все блоки Ривненской и Хмельницкой АЭС впервые начали работать на полную мощность

Все энергоблоки Ривненской и Хмельницкой АЭС впервые с 2004 года вырабатывают электроэнергию без ограничений - на уровне установленной мощности, что стало возможным благодаря запуску линии электропередач "Ривненская АЭС – подстанция "Киевская" в конце 2015 года.

Об этом сообщает пресс-служба госкомпании "Энергоатом".

Согласно сообщению, с 26 февраля четыре блока Ривненской АЭС и два блока Хмельницкой АЭС работают без диспетчерских ограничений, которые применялись с момента запуска новой ЛЭП. До этого (с 2004 года, когда был запущен второй блок ХАЭС) для каждой из указанных станций время от времени действовали системные ограничения производства, поскольку существовавшие мощности ЛЭП не позволяли станциям выдавать в сеть большее количество электроэнергии.

По состоянию на 29 февраля три АЭС – Хмельницкая, Ривненская и Южно-Украинская работают на полной номинальной мощности, при этом с балансовыми ограничениями работает лишь блок №5 Запорожской АЭС (на 69% мощности).

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Как сообщал УНИАН, 21 декабря госкомпания "Укрэнерго" подключила к энергосети страны линию электропередач 750 кВ "РАЭС – подстанция "Киевская". В торжественном мероприятии принимал участие президент Украины Петр Порошенко, который отметил, что работа новой ЛЭП позволит снизить ограничения производства электроэнергии на Хмельницкой и Ривненской АЭС, что устранит возможность возникновения веерных отключений электроэнергии в Киеве и Киевской области.

Проектом ЛЭП 750 кВ "РАЭС - ПС Киевская" рассчитывалось, что мощность киевского энергоузла будет увеличена на 700 МВт. До запуска ЛЭП на Хмельницкую и Ривненскую АЭС действовали ограничения по выработке в объеме 1000 МВт.

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Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

"Энергоатом" занимался реконструкцией открытых распределительных сооружений 750 кВ Ривненской и Хмельницкой АЭС с целью подключения РАЭС к линии 750 кВ "РАЭС - подстанция "Киевская", а также перезавода линии "Хмельницкая АЭС – Чернобыльская АЭС" на подстанцию "Киевская".

Ввод в эксплуатацию линии "Ривненская АЭС - подстанция "Киевская" обеспечил переток мощностей Ривненской и Хмельницкой АЭС к дефицитному с точки зрения поставки электроэнергии Центральному региону, в который входят Киевская, Черкасская, Житомирская, Черниговская области и Киев.