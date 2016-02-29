Нефтяная компания JKX намерена судиться с Украиной из-за $180 миллионов налоговых переплат

Британская нефтегазовая компания с активами в Украине JKX Oil & Gas ожидает, что в июле 2016 года будет проведено арбитражное слушание против Украины по компенсации 180 миллионов долларов и убытков компании от повышенных налоговых ставок, действовавших на протяжении 2015 года.

Об этом говорится в сообщении компании на сайте Лондонской фондовой биржи.

Согласно сообщению, речь идет о нарушении двустороннего инвестиционного договора между Соединенным Королевством и Украиной, а также двустороннего инвестиционного договора между Нидерландами и Украиной.

Также в JKX отметили, что по требованию компании чрезвычайным арбитром, назначенным в соответствии с Арбитражным регламентом Стокгольмской торговой палаты, вынесено решение о запрете применения к JKX повышенного налогообложения при добыче газа в Украине.

Вместе с тем, в интервью The Financial Times новый глава компании Том Рид сообщил, что готов снизить исковые требования к Украине, которые на сегодняшний день составляют порядка 270 миллионов долларов с учетом понесенных потерь.

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Как сообщал УНИАН, JKX Oil & Gas в начале января 2015 года сообщила о приостановлении своей программы бурения скважин на 2015 год из-за двукратного повышения налогов и обязательства промышленных потребителей газа покупать топливо в зимний период исключительно у НАК "Нафтогаз Украины", что значительно сужает рынок для частных игроков.

В конце ноября 2014 года Кабинет министров Украины увеличил с 74 до 152 перечень компаний, которые обязаны покупать природный газ с декабря 2014 года по февраль 2015 года исключительно у государственного энергохолдинга НАК "Нафтогаз Украины".

Кроме этого, в конце декабря 2014 года Верховная Рада установила на постоянной основе ставку платы за пользование недрами при добыче природного газа для частных компаний на уровне 55% вместо 28%, действовавших до августа 2014 года.

Однако, уже с 1 января 2016 года рентные ставки были сокращены в два раза.

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Справка УНИАН. Компания JKX Oil & Gas plc занимается разведкой, добычей нефти и газа в Украине (основной бизнес), Грузии, Венгрии, Болгарии, Словакии, США и России. JKX Oil & Gas входит в листинг Лондонской фондовой биржи.

В Украине JKX Oil & Gas через созданную в 1994 году Poltava Petroleum Company (СП "Полтавская газонефтяная компания") разрабатывает Ново-Николаевское месторождение в Полтавской области общей площадью 271 квадратніх километров, а также имеет разрешения на разведку Заплавского, Елизаветовского и Червоноярского-Восточного месторождений общей площадью 171,2 квадратніх километров.