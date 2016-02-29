В Симферополе из-за нехватки электроэнергии остановили предприятия и транспорт

Об этом сообщает пресс-служба оккупационной администрации города, передає видання 15 минут. В частности, в сообщении говорится, что насосные станции и другие социально значимые объекты будут переведены на автономные источники энергоснабжения.

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"Предприятию "Крымтроллейбус" поручено временно приостановить движение электротранспорта. Учреждениям общественного питания и промышленным предприятиям, с 0:00 часов 29 февраля по 0:00 часов 1 марта рекомендовано перейти на автономные источники энергоснабжения", – говорится в сообщении.

Данные меры в так называемой администрации объясняют "проведением подготовительных работ по подключению третьей линии энергомоста". Жители предупреждены о возможности веерного отключения электроэнергии.

Кроме того, принято решение об отключении уличного освещения.

Напомним, что в настоящее время оккупированный Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани. Энергомост не выдерживает нагрузок.

Вместе с тем, координатор гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов утверждает, что энергомоста в Крым не было и нет: "Побережье посетили наши крымскотатарские активисты и не увидели ничего похожего на установленные опоры, ничего подобного. Та коробка, которую выдают за трансформаторную станцию, к которой якобы подключен энергомост – просто пустая будка. В ней абсолютно ничего нет, ее даже никто не охраняет".