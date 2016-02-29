В Украине сократились запасы дефицитного угля

Запасы дефицитной антрацитовой марки угля на складах украинских теплоэлектростанций с 22 по 29 февраля уменьшились на 2,6% – до 862,3 тысячи тонн с 885,7 тысячи тонн, говорится в сообщении госкомпании "Укрэнерго".

Согласно сообщению, запасы угля всех марок на складах ТЭС за указанный период увеличились до 2,337 миллиона тонн с 2,278 миллиона тонн.

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Как сообщал УНИАН, вторая партия угля из Южно-Африканской Республики в объеме 79 тысяч тонн, который импортировался для теплоэлектростанций госкомпании "Центрэнерго", прибыла в порт "Южный" 6 февраля.

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После этого министр энергетики Владимир Демчишин заявил, что Украина в текущем отопительном сезоне больше не будет закупать дополнительный объем угля из ЮАР.